Глава ЛНР оценил идею привлечь США к «нормандскому формату»

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в интервью РИА Новости оценил идею привлечь США к переговорам в «нормандском формате».

«Я далек от мысли о том, что включение туда еще какого-то количества игроков — одного-двух, Соединенных Штатов, еще кого-то — приведет к какому-то положительному результату», — заявил Пасечник.

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Он полагает, что Украина хочет «затянуть» в «нормандский формат» своих союзников, чтобы оказывать давление на Россию, которая призывает Киев к переговорам с Донбассом.

«Украина пусть садится, представители политического руководства Украины пусть садятся с руководителями Донбасса и решают все возникшие противоречия», — отметил глава ЛНР.

Ранее Пасечник заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину направлен на обострение ситуации в Донбассе. По его мнению, мир не соответствует интересам Вашингтона, хотя в регионе очень хотели бы, чтобы Штаты «остановили своих подчиненных» в лице президента Украины Владимира Зеленского и остальной политической элиты.

В конце апреля Зеленский призвал переписать Минские соглашения и расширить число участников переговоров в «нормандском формате» за счет привлечения США.