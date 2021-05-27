В Совфеде оценили стратегию Байдена в преддверии встречи с Путиным

Сенатор Алексей Пушков оценил стратегию президента США Джо Байдена в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам члена Совфеда, администрация Байдена явно не считает Россию региональной державой, как это делали при бывшем президенте США Бараке Обаме. Пушков подчеркнул, что сейчас в Вашингтоне воспринимают Москву «как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать».

При этом сенатор отметил, что относительно конструктивная тональность властей США, несомненно, является частью подготовки к саммиту двух глав государств в Женеве. Американцы любят «мягко стелить», чтобы добиться большего на переговорах, как они делали с советским лидером Михаилом Горбачевым и президентом России Борисом Ельциным, объяснил он.

Ранее собеседники газеты «Коммерсант» в российских госструктурах рассказали, что саммит между президентом России и его американским коллегой может привести к позитивным практическим подвижкам. По их словам, хотя никакой «перезагрузки» в отношениях двух стран не намечается, все же определенные изменения могут произойти. Так, один из госслужащих охарактеризовал это как «локальное потепление».