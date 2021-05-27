Названы вероятные договоренности на саммите Путина и Байдена

Саммит между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом может привести к позитивным практическим подвижкам. Такое мнение выразили собеседники газеты «Коммерсант» в российских госструктурах.

По их словам, хотя никакой «перезагрузки» в отношениях двух стран не намечается, все же определенные изменения могут произойти. Так, один из госслужащих охарактеризовал это как «локальное потепление».

Отмечается, что наиболее вероятными сферами для достижения договоренностей являются стратегическая стабильность и условия работы дипломатов. При этом, согласно мнению источников, данные договоренности не обязательно должны быть заключены в письменной форме, в данном случае речь может идти о выработке единой позиции, которая будет изложена устно.

Ранее в Кремле поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена. По словам официального представителя президента России Дмитрия Пескова, в Москве не склонны ожидать, что первая встреча двух глав государств позволит выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.