В Кремле поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена

В Кремле не склонны ожидать, что первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена позволит выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия, поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 26 мая.

«Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли приходится. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно», — сказал он.

Песков также предостерег журналистов от чрезмерным ожиданий. По его словам, подписания документов по итогам переговоров не планируется.

Пресс-секретарь президента России уточнил, что лидеры обсудят важные мировые вопросы, в том числе стратегическую стабильность и вооружения. Песков также напомнил, что Путин никогда сам не поднимает в ходе переговоров тему санкционной политики.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.