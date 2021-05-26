В решениях Байдена увидели новый курс в отношениях с Россией

В решениях президента США Джо Байдена увидели новый курс в отношениях с Россией. Таким мнением Алан Кафруни, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» и профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США), поделился в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт сказал, что еще до двусторонней встречи глав МИД России и США в Рейкьявике в решениях американского лидера прослеживался курс на «более стабильные и предсказуемые отношения» с Москвой. Он подчеркнул, что новые санкции были устроены так, чтобы оказать минимальное негативное влияние на российскую экономику, и их объявление сопровождалось предложением Байдена о саммите с президентом России Владимиром Путиным.

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По словам Кафруни, Вашингтон непублично, но четко признал, что мобилизация российских войск на границах с Украиной не означала стремления к вторжению, а была равномерным ответом на провокации Киева. Он напомнил, что Пентагон даже вывел два военных эсминца из Черного моря, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Профессор также отметил отказ Байдена от новых санкций против газопровода «Северный поток-2» и противодействие распространению в СМИ неподтвержденной информации о причастности России к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline. Описанные действия, по мнению Кафруни, указывают на изменение повестки во внешней и внутренней политике страны.

«Успех политики США и Китая в немалой степени будет зависеть от того, допускает ли состояние отношений между США и Россией трехстороннее сотрудничество по важнейшим вопросам», — подчеркнул эксперт. Он заявил, что усилия американской администрации должны быть направлены на положительные изменения в этой области.

25 мая стало известно, что встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали переговоров еще предстоит согласовать. Белый дом, в свою очередь, подтвердил дату грядущего саммита, пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки сообщила, что главы государств обсудят весь спектр актуальных вопросов.