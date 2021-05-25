В США призвали Россию поблагодарить за возможность достроить «Северный поток-2»

Американский сенатор от Республиканской партии США Тед Круз считает, что президенту России Владимиру Путину следует поблагодарить своего американского коллегу Джо Байдена за возможность достроить газопровод «Северный поток-2». Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Он также посоветовал репортерам спросить у пресс-службы Белого дома, «было ли нажатие на тормоза в отношении санкций» против газопровода предварительным условием России для этой встречи.

Круз сыграл заметную роль в работе сената над санкциями против «Северного потока-2». Сенатор регулярно критикует нынешнюю администрацию за недостаточно жесткие, по его мнению, меры. Так, в марте он угрожал, что заблокирует кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пока администрация президента Джо Байдена не расширит санкции по газопроводу «Северный поток-2».

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве, сообщили в Кремле. В распространенном заявлении сообщается, что стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.