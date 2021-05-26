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Место встречи Путина и Байдена назвали «приводящим в ступор»

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Джо Байден и Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин
Фото: Александр Натрускин / Reuters

Выбор места встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина «приводит в ступор». Такое мнение выразил аналитик Forbes Кен Робертс.

По его словам, за всю историю правления американских президентов они практически никогда не выбирали для первых встреч регион оппонента. Исключение составляет лишь два случая, которые могут быть близки к тому, чтобы восприниматься как «вступление лидером США на враждебную территорию».

33-й президент США Гарри Трумэн совершил свою первую зарубежную поездку в Германию после безоговорочной капитуляции Третьего рейха в мае 1945-го и принял участие в Потсдамской конференции, установившей основные параметры послевоенного развития Европы. Через четыре дня после его возвращения США сбросили первую из двух атомных бомб на Японию.

Дональд Трамп совершил поездку в Саудовскую Аравию, считающуюся недружественным для США государством, объявив во время визита о продаже оружия арабской стране на 110 миллиардов долларов.

В начале президентского срока американские лидеры имеют обыкновение посещать Канаду и Мексику. За всю историю президенты США выбрали эти страны для первого визита восемь и четыре раза соответственно.

Джо Байден первым из президентов США выбрал Швейцарию для открывающего «зарубежное турне» визита. По мнению обозревателя, если бы американский лидер хотел проявить нестандартность и «пойти прямо на противника в качестве президента», он мог бы выбрать господствующую державу вроде Китая, а не в значительной степени нейтральную Швейцарию, считает обозреватель.

Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали переговоров еще предстоит согласовать. Белый дом, в свою очередь, подтвердил дату грядущего саммита, пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки сообщила, что главы государств обсудят весь спектр актуальных вопросов, напомнив, что Вашингтон стремится восстановить предсказуемость и стабильность в российско-американских отношениях.

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