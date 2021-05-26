Байден признал невозможность остановить строительство «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден заявил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. Об этом глава государства заявил журналистам, выступая на лужайке возле Белого дома. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер также заявил, что ограничения против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.

Ранее США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2». Уточняется, что в санкционные списки внесены организации «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский «Теплоэнергетический имущественный фонд», а также ряд судов, среди которых «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Спасатель Карев», «Юрий Топчев» и другие.

Строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако этому помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за чего проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия и Украина.