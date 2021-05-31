В ЕС испугались «аннексии» Белоруссии Россией

Некоторые лидеры стран ЕС на закрытом саммите по поводу инцидента с севшим в Минске самолетом Ryanair выразили опасения по поводу возможной аннексии Белоруссии. О том, что европейцы испугались такой возможности, рассказали источники испанской газеты El Pais.

На саммите обсуждалось усугубление политического кризиса, к которому привел инцидент с самолетом, что может «превратить белорусского президента в марионетку Путина». По данным некоторых собеседников газеты, подобные идеи высказывал в том числе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее в намерении поглотить белорусское государство Россию уличал президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, РФ успешно продвигается в этом направлении. На его слова ответил глава МИД Белоруссии Владимир Макей: он заявил, что суверенитет обеих стран сохранится при любом варианте сотрудничества.

В том же интервью газете «Коммерсантъ» Макей обсуждал подписанный и ратифицированный РФ и РБ в 1999 году Договор о создании Союзного государства. Белорусский дипломат признал, что многие пункты заключенного 20 лет назад договора не исполняются по сей день.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.