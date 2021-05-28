Литва упрекнула Россию в желании «поглотить» Белоруссию

Россия использует сложившуюся вокруг Белоруссии ситуацию в своих интересах и планирует не просто углубить интеграцию, а «поглотить» республику. В этом Москву в эфире Bloomberg TV в пятницу, 28 мая, упрекнул президент Литвы Гитанас Науседа.

«Власти России прилагают усилия, направленные на поглощение Белоруссии как независимого государства, — заметил он. — И они весьма успешно продвигаются в этом направлении».

Литовский лидер отметил, что страны-члены НАТО не должны оставаться в стороне. Он призвал их отреагировать на разворачивающийся вблизи границ Евросоюза «опасный геополитический процесс» и в ходе ближайшего саммита дать «четкий сигнал», что альянс в курсе текущей ситуации и готов прибегнуть к «соответствующим мерам».

Ранее стало известно о том, что Еврокомиссия разработала план экономической помощи Белоруссии и готова передать стране около трех миллиардов евро при условии, что страну возглавит новый лидер. Утверждается, что Брюссель намерен выделить указанные средства на осуществление в стране политических и экономических реформ, которые будут проводиться после смены власти.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александра Лукашенко в пятницу, 28 мая, проведут встречу в Сочи. В прошлом президент Белоруссии отмечал, что главной темой переговоров станут экономические вопросы, так как «по военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что на встрече главы двух стран могут затронуть вопрос белорусского госдолга.