Лукашенко предложит Путину возобновить авиасообщение между Россией и Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным возобновление авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению белорусского лидера, риски усилить распространение коронавируса из-за полетов исключены, так как эпидемиологическая ситуация в России и Белоруссии «примерно одинаковая». «То, что самолет будет летать или не летать, — от этого ничего не изменится», — пояснил Лукашенко.

Он также выразил уверенность, что Путин согласится с его предложением, и по итогам встречи договор будет заключен. «Если у нас [все] более-менее нормально, если мы выровнялись в этом отношении, всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу», — добавил глава Белоруссии.

Встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу, 28 мая в Сочи. Ранее президент Белоруссии заявил, что главной темой переговоров станут экономические вопросы, так как «по военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что на встрече главы двух стран могут затронуть вопрос белорусского госдолга.