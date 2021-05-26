Кремль раскрыл детали встречи Путина и Лукашенко 28 мая

Беседа президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая запланирована на 28 мая, продолжится за рабочим обедом. Детали встречи лидеров двух стран раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, заявлений для прессы по итогам не запланировано. Он не исключил, что президенты могут затронуть ситуацию вокруг госдолга республики.

Накануне, комментируя предстоящие переговоры Путина и Лукашенко, Песков отметил, что встреча готовилась еще до скандала с самолетом Ryanair, но Лукашенко наверняка сможет детально рассказать о случившемся.

Предыдущие переговоры Путина и Лукашенко прошли в Кремле 22 апреля. Беседа продолжалась около четырех часов.