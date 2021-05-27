Минск заявил о стремлении ЕС устроить переворот в Белоруссии

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Евросоюз (ЕС) принял политическое решение о секторальных экономических санкциях против государства, чтобы обрушить его экономику и создать условия для повторения попыток переворота. Его словам приводит РИА Новости.

На встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным он сообщил, что западными странами в качестве точек давления рассматриваются те отрасли экономики Белоруссии, которые вносят весомый вклад в ВВП.

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«При этом хочу подчеркнуть, что заодно хотят "укусить" и Россию», — сказал Головченко. По его словам, сегодня ЕС заявил о том, что в проект санкционного пакета первым под запрет попадет экспорт удобрений и транзит российского газа через республику. Политик считает, что это направлено на то, чтобы запретить закупку из газопроводов, проходящих по Белоруссии, которые принадлежат России.

Ранее Головченко пригрозил западным странам ответными санкциями, если они введут ограничения на экспорт товаров из республики. «Мы все же рассчитываем на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата, предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем как встать на скользкую тропу экономической войны», — добавил премьер.

О планах ЕС ввести жесткие санкции против Белоруссии заявил вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. Он пояснил, что новые ограничения могут коснуться нефтепродуктов, удобрений, автомобилей и тракторов. Также власти ЕС могут ограничить доступ республики к европейским технологиям.