Бывший СССР
 
Последние новости
В МИД России подтвердили окончательный выход США из Договора по открытому небу
Немецкую делегацию возмутила водная блокада Крыма
В России прокомментировали окончательный выход США из Договора по открытому небу
В Турции рассказали об изменениях в системе «все включено»
В НАТО сравнили модель поведения России и Белоруссии
Белоруссия обвинила ЕС в лицемерии в ситуации с задержанием создателя NEXTA
Главный защитник российского бизнеса опроверг сообщения о своей отставке
Адвокат создателя NEXTA рассказала о его самочувствии
США раскрыли планы насчет Договора по открытому небу
Новости партнеров
Прослушать новость

Минск заявил о стремлении ЕС устроить переворот в Белоруссии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Евросоюз (ЕС) принял политическое решение о секторальных экономических санкциях против государства, чтобы обрушить его экономику и создать условия для повторения попыток переворота. Его словам приводит РИА Новости.

На встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным он сообщил, что западными странами в качестве точек давления рассматриваются те отрасли экономики Белоруссии, которые вносят весомый вклад в ВВП.

«При этом хочу подчеркнуть, что заодно хотят "укусить" и Россию», — сказал Головченко. По его словам, сегодня ЕС заявил о том, что в проект санкционного пакета первым под запрет попадет экспорт удобрений и транзит российского газа через республику. Политик считает, что это направлено на то, чтобы запретить закупку из газопроводов, проходящих по Белоруссии, которые принадлежат России.

Ранее Головченко пригрозил западным странам ответными санкциями, если они введут ограничения на экспорт товаров из республики. «Мы все же рассчитываем на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата, предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем как встать на скользкую тропу экономической войны», — добавил премьер.

О планах ЕС ввести жесткие санкции против Белоруссии заявил вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. Он пояснил, что новые ограничения могут коснуться нефтепродуктов, удобрений, автомобилей и тракторов. Также власти ЕС могут ограничить доступ республики к европейским технологиям.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мишустин поддержал позицию Белоруссии в деле самолета Ryanair
Премьер-министр Белоруссии пригрозил Западу ответными санкциями
Евросоюз планирует жестко ограничить экспорт из Белоруссии
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0726 апреля

Чернобыль накануне катастрофы

Постоянные ЧП и хищения: что происходило на Чернобыльской АЭС до аварии?
13:4026 мая

Премьер-министр Белоруссии пригрозил Западу ответными санкциями

13:1226 мая

Глава КГБ Белоруссии пообещал новые подробности в деле создателя NEXTA

13:0226 мая

Лукашенко потребовал денег за расследование инцидента с самолетом Ryanair

Бывший СССР13:40 7 апреля

Накрывает войной

Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
12:5426 мая

Лукашенко обосновал высылку латвийских дипломатов белорусским суверенитетом

12:4726 мая

Бывший командир «Азова» рассказал о ранении создателя NEXTA в Донбассе

12:0626 мая

Лукашенко предупредил недоброжелателей о мировой войне

Бывший СССР00:01 4 апреля

Потеряли границы

Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
12:1026 мая

Лукашенко прокомментировал данные о роли ХАМАС в инциденте с самолетом Ryanair

11:4026 мая

Лукашенко заявил о превращении Белоруссии в полигон для броска на Восток

11:4126 мая

Лукашенко заявил о фейковых сотрудниках КГБ на борту самолета Ryanair

Россия
Названы профессии для обязательной вакцинации от COVID-19
В Москве воссоздали исторический розарий
«Нашим детям лечь и умирать?»
В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
Чертежи и фотографии нереализованных советских построек теперь доступны онлайн
Все материалы
Мир
Американцы собрались помянуть Джорджа Флойда и устроили погром
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Названа возможная причина редкого появления Ким Чен Ына на публике
«Они ненавидят мою форму»
Почему в США протесты против расизма за год превратились в войну с полицией?
Защита россиянина по делу MH17 пожаловалась на отсутствие документов на русском
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
Китай назвал клеветой сообщения из США о «лабораторной утечке» COVID-19
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко потребовал денег за расследование инцидента с самолетом Ryanair
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Лукашенко обосновал высылку латвийских дипломатов белорусским суверенитетом
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Бывший командир «Азова» рассказал о ранении создателя NEXTA в Донбассе
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
Лукашенко предупредил недоброжелателей о мировой войне
Все материалы
Экономика
Россияне заинтересовались иностранными акциями
Международные резервы России достигли максимума за всю историю
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
ПСБ поддержит полумарафон в Нижнем Новгороде
Цены на кофе взлетели
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о рабочей четырехдневке
Все материалы
Силовые структуры
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Россияне атаковали Канье Уэста после слухов о романе с Ириной Шейк
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Звезда «Кривого зеркала» решился отрезать грудь
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
В России оценили необходимость закона о «приземлении» IT-гигантов
Мясников перечислил неопасные недуги практически каждого человека
Все материалы
Ценности
Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой
Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
«Здесь замешаны деньги»
Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина добыл золото, нашел алмаз для кольца и собрался искать невесту
Невеста застряла в пробке по дороге на свадьбу после четырех попыток выйти замуж
Недокуренную сигару Уинстона Черчилля продали за 443 тысячи рублей
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Собака сбежала из дома и погибла в пасти трехметрового аллигатора
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Все материалы
Geely GS вернулся в Россию с подросшим ценником
Rolls-Royce Boat Tail: кабриолет для избранных
В России стартовали продажи улучшенного Kia Mohave
Продаются три «Роллс-Ройса», принадлежавших сестре английской королевы
На аукционы выставлены машины принцессы Маргарет
Над платформой новой «Нивы» все-таки будет работать АвтоВАЗ
Неизвестные концепты Ford, которые вас поразят
Гиперкар из Need for Speed, прадед минивэнов и городской трехколесник
У Bentley Bentayga появилась «заряженная» S-версия
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы