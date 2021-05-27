Мишустин поддержал позицию Белоруссии в деле самолета Ryanair

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе беседы с белорусским коллегой Романом Головченко выразил поддержку позиции Белоруссии, выступающей за проведение открытого международного расследования инцидента с самолетом Ryanair. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель правительства России призвал не политизировать произошедшее и отметил, что Москва «однозначно выступает против односторонних санкций». При этом он добавил, что российская сторона поддерживает инициативу о проведении международного расследования «по линии авиационных властей».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Белоруссии Роман Головченко предложил России восстановить авиасообщение с республикой в полном объеме. Дипломат заявил, что в условиях «несправедливого давления западных стран» Минск рассчитывает на поддержку Москвы.

После экстренной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс, несколько стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией. Уточнялось, что указанный лайнер совершил посадку в столице республики после сообщений о минировании. При этом сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.