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В версии Лукашенко о «минировании» самолета Ryanair нашли несостыковку

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Maxim Guchek / BelTA / Reuters

Издания The Daily Beast и Der Spiegel опубликовали исходное письмо, полученное сотрудниками аэропорта Минска во время инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair, и нашли несостыковку в версии президента Белоруссии Александра Лукашенко о причастности к «минированию» группировки ХАМАС.

Как отмечают журналисты, сообщение от имени палестинского движения пришло на почту воздушной гавани на 24 минуты позже, чем пилотам сообщили о взрывном устройстве на борту (12:33 по московскому времени). Это подтверждает сведения о том, что посадка лайнера была спецоперацией белорусских властей для задержания бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, считают авторы расследования.

Они также указали, что в пользу версии о подлоге свидетельствует факт заключения перемирия между Палестиной и Израилем в секторе Газа двумя сутками ранее. «Никто всерьез не верит в заявление об угрозе взрыва, не говоря уже о его приписывании ХАМАС», — заключили журналисты.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.

Власти республики официально заверили, что сообщение об угрозе взрыва пришло от имени солдат палестинского движения ХАМАС. В своем письме они якобы требовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля. В ХАМАС опровергли свою причастность к угрозам взорвать самолет. Официальный представитель организации заявил, что «подозрительные стороны» стремятся демонизировать движение и помешать всеобщему сочувствию палестинцам.

Позднее группировка публично осудила Белоруссию за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания Протасевича. «Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление [белорусского правительства], которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ», — заявил «Ленте.ру» замглавы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук.

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