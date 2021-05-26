Лукашенко прокомментировал данные о роли ХАМАС в инциденте с самолетом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал данные о роли палестинского движения ХАМАС в инциденте с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что сигнал о минировании самолета был получен из Швейцарии. Сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белорусская сторона, по его словам, оперативно довела информацию до экипажа согласно международным правилам.

«Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС — это сегодня не имеет значения», — сказал Лукашенко.

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23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.

Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило, что сообщение об угрозе взрыва пришло от имени солдат ХАМАС. В своем письме они якобы требовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля.

В ХАМАС опровергли свою причастность к угрозам взорвать самолет. Официальный представитель организации заявил, что «подозрительные стороны» стремятся демонизировать движение и помешать всеобщему сочувствию палестинцам.

Позже ХАМАС осудил Белоруссию за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания Протасевича. «Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление [белорусского правительства], которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ», — заявил «Ленте.ру» замглавы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук.