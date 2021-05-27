Белоруссия предложила России восстановить авиасообщение в полном объеме

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко предложил России восстановить авиасообщение с республикой в полном объеме. Об этом он заявил во время заседания Совета глав правительств стран СНГ, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Головченко обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением открыть для белорусской авиакомпании новые направления в России.

Белорусский дипломат также добавил, что в условиях «несправедливого давления западных стран» на республику, страна рассчитывает на поддержку России.

27 мая Россия не выдала разрешение австрийскому перевозчику Austrian Airlines прибыть в Москву в обход Белоруссии. Как пояснили в авиакомпании, российские власти не одобрили изменение маршрута Вена — Москва в обход Белоруссии.

Несколько стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией после инцидента в аэропорту Минска — 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице республики после сообщений о минировании. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.