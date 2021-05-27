Еще один рейс из Европы в Москву отменили из-за ограничения полетов в Белоруссию

Еще один рейс европейской авиакомпании в Москву отменили из-за ограничения полетов в Белоруссию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что самолет Austrian Airlines должен был прилететь в аэропорт Домодедово из Вены в 13:45 по московскому времени, однако на онлайн-табло он значится как отмененный.

Так, перевозчик вместе с другими авиакомпаниями Европы отказался осуществлять полеты через воздушное пространство Белоруссии.

Ранее был представлен перечень стран, которые ограничили рейсы в Белоруссию после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В него вошли также Украина, Литва, (перевозчик AirBaltic), Латвия, Сингапур, Польша (LOT) и другие.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.