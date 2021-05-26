Рейс из Парижа в Москву отменили из-за ограничений против Белоруссии

Рейс из Парижа в Москву отменили из-за запрета французской авиакомпании AirFrance летать в воздушном пространстве Белоруссии. Информация об изменениях в расписании появилась на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Уточняется, что ввиду ограничений против Белоруссии самолет авиакомпании AirFrance был вынужден лететь в обход республики, заходя в воздушное пространство России. Однако на данный момент авиакомпания не имеет разрешения на измененный маршрут. По данным агентства, если ответ от российской стороны не будет получен, рейс Париж — Москва будет перенесен на следующий день, 27 мая.

Air France и Finnair перестали летать над Белоруссией 25 мая. Французский перевозчик заявил о том, что у самолетов, находящихся на маршрутах, будет изменен полетный план. При этом финская авиакомпания уточнила, что не будет использовать воздушное пространство над республикой до дальнейшего уведомления.

Днем ранее сообщалось, что полеты в воздушном пространстве Белоруссии приостановили голландская авиакомпания KLM и немецкая авиакомпания Lufthansa. То же самое решение приняла латвийская национальная авиакомпания AirBaltic.

Ряд стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией после инцидента в аэропорту Минска, где 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.