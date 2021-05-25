Air France и Finnair перестали летать над Белоруссией

Авиакомпании Air France и Finnair перестали летать в воздушном пространстве над Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

«У тех, кто находится на маршруте, полетный план будет изменен», — говорится в заявлении французского авиаперевозчика AirFrance.

При этом финская авиакомпания Finnair уточнила, что не будет использовать воздушное пространство Белоруссии до дальнейшего уведомления.

Отмечается, что такое решение было принято после инцидента с самолетом ирландского перевозчика Ryanair. Также известно, что ранее Евросоюз призвал авиакомпании отказаться от полетов над республикой, пообещав ввести санкции против Минска.

Ранее, 24 мая, сообщалось, что полеты в воздушном пространстве Белоруссии приостановили голландская авиакомпания KLM и немецкая авиакомпания Lufthansa. То же самое решение приняла латвийская национальная авиакомпания AirBaltic.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших от белорусской стороны. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.