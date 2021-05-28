Европейской авиакомпании разрешили лететь в Россию в обход Белоруссии

Австрийской авиакомпании Austrian Airlines разрешили осуществить рейс в Россию в обход Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий представителя европейского перевозчика.

Так, согласно заявлению источника, российские власти выдали разрешение авиакомпании на осуществление полета из Вены в Москву, минуя белорусское воздушное пространство. Таким образом, Austrian Airlines сможет осуществить запланированный рейс OS 601/602 туда и обратно.

26 мая Россия не выдала разрешение Austrian Airlines прибыть в Москву в обход Белоруссии. Так, авиакомпания перестала летать над воздушным пространством Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair. Перевозчик изменил маршрут, но не получил разрешения от российской стороны.

Аналогичная ситуация произошла с рейсом авиакомпании Air France, который был запланирован на 27 мая. Самолет должен был лететь из Парижа в Москву, однако полет был сперва перенесен, а затем отменен.

Несколько стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией после инцидента в аэропорту Минска — 23 мая пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице республики из-за сообщений о минировании. После приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.