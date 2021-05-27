В Европе удивились решению России о полетах в обход Белоруссии

В Европе удивились решению России о прекращении выдачи разрешений на полеты в обход воздушного пространства Белоруссии. По этому поводу высказалось министерство иностранных дел Австрии, передает ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение российских властей не выдавать авиакомпании Austrian Airlines разрешение на полет из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии непонятно австрийской стороне. Отмечается, что позиция страны была передана российскому послу в Вене.

Ранее стало известно, что Россия не выдала разрешение австрийскому перевозчику Austrian Airlines прибыть в Москву в обход белорусской территории. Авиакомпания перестала летать над воздушным пространством Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности Евросоюза.

Аналогичная ситуация произошла с рейсом авиакомпании Air France, который был запланирован на 27 мая. Самолет должен был лететь из Парижа в Москву, однако полет был сперва перенесен, а затем отменен. Как пояснили в пресс-службе перевозчика, рейс не состоялся, поскольку Air France также не получила разрешение на осуществление рейсов в Россию в обход Белоруссии.

23 мая лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в белорусской столице после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.