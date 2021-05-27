В Австрии испугались превращения Евросоюза в «колонию» России, США, Китая и других мировых держав. Президент страны Александер Ван дер Беллен заявил, что Европе необходимо уделить больше внимания внешней политике и безопасности, чтобы не допустить подобного развития событий, передает РИА Новости.

Политик рассказал о прогнозах, согласно которым к 2030-2040 годам на международной геополитической арене лидирующие позиции займут четыре игрока — Россия, США, КНР и ЕС. Он отметил, что странам ЕС сложно всегда иметь общую позицию во внешнеполитической повестке, но важно стремиться к положительным переменам в этой области.

«Мы европейцы и можем гордиться этим без высокомерия. Также я вижу необходимость лучшей координации в нашей оборонительной политике», — подчеркнул Ван дер Беллен. Он также коснулся темы изменения климата. По его словам, в течение следующих 20 лет усилия международного сообщества по борьбе с ухудшением экологической и климатической ситуации на планете изменят рынок нефти и газа. Политик отметил, что это сильно повлияет на Россию.

Ранее австрийский министр иностранных дел завил, что Евросоюз не желает отдавать Белоруссию в руки России и стремится приблизить страну к Европе. Дипломат отметил, что сближение Белоруссии с Евросоюзом — важный стратегический вызов для европейских лидеров. Он добавил, что на данный момент все равно считает необходимым ограничение воздушного сообщения и введение новых санкций из-за ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске.