Германия назвала условие для диалога ЕС и России

Евросоюз готов к диалогу с Россией, но для этого в Москве должны сделать встречные шаги. Об этом заявил перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Лиссабоне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает ТАСС.

«Есть достаточно тем, конфликтных тем, на которые нам нужно говорить, как ЕС, в последние месяцы мы очень ясно показали, что готовы к диалогу, но в Москве это тоже должно быть так», — заявил Маас.

Он добавил, что действия Москвы — например, запрет трех немецких НКО — показывают, что «Россия в настоящее время, кажется, не имеет большого интереса в диалоге».

25 мая Евросовет выпустил заявление, в котором говорится, что он «осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против Евросоюза, его стран-членов и за пределами» сообщества и «подтверждает единство и солидарность ЕС перед лицом таких действий, а также поддержку восточных партнеров».

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен напомнила о важности России для Евросоюза. По ее словам, Россия, несмотря на «дестабилизирующую деятельность» в отношении Евросоюза, остается ближайшим и самым крупным соседом ЕС, источником торговли и инвестиций. Глава ЕК добавила, что Россия также является важным игроком на международной арене «по противостоянию глобальным вызовам и решению региональных вопросов».