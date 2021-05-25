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В Европе подготовят доклад об отношениях с Россией

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Reuters

Лидеры 27 стран Евросоюза поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю подготовить доклад об отношениях c Россией к плановому саммиту, который состоится в июне. Об этом говорится в заявлении проходящего в Брюсселе двухдневного саммита ЕС.

В заявлении, принятом по итогам дискуссии, отмечается, что Евросовет «осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против Евросоюза, его стран-членов и за пределами» сообщества, а также «подтверждает единство и солидарность ЕС перед лицом таких действий, а также поддержку восточных партнеров». В Брюсселе подтвердили приверженность «пяти принципам» в отношениях с Россией, включающих в себя исполнение Минских соглашений, сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, и противодействие Москве там, где позиции расходятся во мнениях.

Помимо этого, лидеры стран ЕС выразили солидарность с Чехией в связи с дипломатическим скандалом с Россией и поддержали действия Праги по отношению к Москве.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила о важности России для Евросоюза. По ее словам, Россия, несмотря на «дестабилизирующую деятельность» в отношении Евросоюза, остается ближайшим и самым крупном соседом ЕС, источником торговли и инвестиций. Глава ЕК добавила, что Россия также является важным игроком на международной арене «по противостоянию глобальным вызовам и решению региональных вопросов».

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