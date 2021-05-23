Стало известно о планах Евросоюза обсудить новые санкции против России

Лидеры стран Европейского союза планируют на грядущем саммите обсудить новые санкции против России, но при этом заявят о нежелании конфронтации с Москвой. Об этом стало известно со слов замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Веры Юровой в интервью Чешскому радио, ее заявление приводит РИА Новости.

Встреча состоится 24-25 мая в Брюсселе. По словам Юровой, будут затронуты «легитимные требования» ЕС в отношении российской стороны, как то окончание гибридных и кибернетических войн, выполнение минских соглашений и соблюдение прав человека.

«Думаю, что также будет сказано о том, что ЕС хочет избежать конфронтации со своим близким соседом. Но тот, как это видно, решил себя вести как противник и не остается ничего иного, как реагировать на это», — подчеркнула замглавы Еврокомиссии.

Она добавила, что речь будет идти об экономических санкциях, а не о высылке дипломатов. При этом твердой позиции по отношению к России будут придерживаться Чехия, Польша и Латвия, в то время как страны Западной Европы реагируют гораздо мягче, заключила Юрова.

Ранее Евросоюз назвал достижение стабильности главной целью в отношениях с Россией. Высокопоставленный дипломат ЕС сообщил, что дальнейшее развитие взаимодействия с Москвой будут обсуждаться в рамках стратегической дискуссии на саммите ЕС в Брюсселе 24 мая. По его словам, Европа в отношениях с Россией продолжит следовать ранее выработанным принципам.