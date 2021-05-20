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Германия и США вместе поищут «точки соприкосновения» с Россией

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Фото: John MacDougall / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия обсудит с США отношения с Россией, сообщает Associated Press.

Меркель отметила, что президент США Джо Байден сделал «шаг навстречу», отказавшись от санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», несмотря на разность взглядов на него у двух западных стран. Канцлер добавила, что они поговорят подробнее, какими должны быть «точки соприкосновения» в отношениях с Россией. Разговор может состояться на саммитах «Большой семерки» и НАТО.

Также Меркель отвергла предположение, что США за отказ от санкций в отношении газопровода получит что-то от Германии или Европы.

Ранее канцлер Германии выступила за скорейшее завершение строительства «Северного потока-2», отметив, что власти ФРГ поддержат его завершение безотносительно санкций США.

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