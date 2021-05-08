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В России предсказали срок завершения «Северного потока-2»

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Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

Посол России в Берлине Сергей Нечаев предсказал срок завершения строительства «Северного потока-2». Об этом он заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По словам дипломата, проект может быть завершен до конца сентября. Большое значение будут иметь погодные условия: чем они благоприятнее, тем быстрее идет строительство газопровода.

«Работы идут, осталось преодолеть еще почти 100 километров», — цитирует Нечаева ТАСС. Посол напомнил, что Москва уже более 50 лет сотрудничает с Германией по вопросам поставок газа. Сейчас именно Европе предстоит решить, хочет ли она «похоронить 10 миллиардов на дне моря».

5 мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в трансатлантическом аспекте по «Северному потоку-2» нет единой оценки. Политик отметила важность того, чтобы Украина оставалась важным партнером по вопросам транзита и поставок газа.

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