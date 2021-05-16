Меркель призвала запустить «Северный поток-2» из-за нужды в российском газе

Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства «Северного потока-2». По словам канцлера, власти поддержат завершение безотносительно санкций США. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Минэкономики Германии, страна испытывает острую необходимость в газе. Германия отказывается от угля и атомных электростанций в пользу голубого топлива. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер напомнил, что за 40 лет экспорт газа в Германию из СССР и потом России никогда не был «политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом».

Почти половина импортируемого в ЕС газа — российская. Из-за холодной зимы 2020-2021 годов поставки газа в Европу из России увеличились почти на 30 процентов, а заполненность газовых хранилищ в ЕС резко снизилась. Добыча газа европейскими странами сокращается с каждым годом, например, добыча на крупнейшем европейском месторождении Грониген в Нидерландах закончится уже в 2022 году.

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер указал, что находящийся на стадии завершения «Северный поток-2» способен решить проблему экспорта.

По данным дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 AG, «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали запустить в конце 2019 года, однако из-за давления США сделать это не получилось. Меркель заявила, что проект будет запущен, несмотря на американские санкции.

Ранее Комитет по международным отношениям Европейского парламента сформулировал в своем докладе основные принципы построения отношений с Москвой, среди которых приостановка «Северного потока-2» и подготовка плана по сокращению закупок российских нефти и газа.