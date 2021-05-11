В Германии рассказали о важности «Северного потока-2»

Важность «Северного потока-2» связана с национальной энергетической безопасностью. В связи с этим строительство газопровода должно быть завершено, рассказал сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла (Tino Chrupalla) в интервью РИА Новости.

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По его мнению, поставки российского природного газа очень важны для Германии и выгодны и немецкой, и российской стороне. Крупалла также подчеркнул, что Берлин должен поддерживать деловые отношение со «многими странами».

6 мая кандидат в канцлеры от немецкой партии «Зеленые» Анналена Бэрбок высказалась против завершения строительства и использования газопровода «Северный поток-2». По ее словам, Германия не должна диктовать другим, что делать.

В мае посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что проект может быть завершен до конца сентября. Большое значение будут иметь погодные условия. При этом в компании-операторе Nord Stream 2 сроки готовности раскрывать не стали.