Срок готовности «Северного потока-2» не стали называть

Компания Nord Stream 2 — оператор газопровода «Северный поток-2» — не стала называть срок готовности проекта, передает РИА Новости.

На вопрос о том, что трубопровод может быть введен в эксплуатацию уже летом текущего года, представитель компании Штеффен Эберт ответил: «Без комментариев».

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В «Газпроме» уточнили, что завершение проекта зависит от нескольких факторов, указывает ТАСС. «Срок окончания строительства всего морского участка зависит от ряда факторов: погодные условия, период проведения работ и так далее. Все работы выполняются в полном соответствии с выданными разрешениями», — сказала генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

В скором завершении проекта заинтересована Германия. «40 процентов потребностей спроса газа в Европейском союзе [приходится] на Россию. Поэтому мы хотели бы как можно скорее ввести в эксплуатацию новый "Северный поток - 2"», — сказал премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

Изначально «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако из-за ограничений, наложенных со стороны США, его участники начали выходить из проекта. Сроки реализации многократно переносились и в данный момент точно не определены. В конце апреля российское судно «Академик Черский» начало укладывать трубы в водах Дании.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщала, что газопровод готов на 95 процентов. В российском МИД выразили уверенность, что реализация проекта «Северный поток-2» будет завершена к концу 2021 года.

В середине апреля глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал депутатам бундестага, что работы по «Северному потоку-2» завершатся до осени, и тогда уже можно будет поставлять газ. «Есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ до конца лета», — уточнил он. В свою очередь зампред правительства России Александр Новак заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» завершат в 2021 году, но не назвал даты.