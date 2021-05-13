В США оценили вероятность санкций против «Северного потока-2» после кибератаки

В Вашингтоне продолжают считать газопровод «Северный поток-2» «плохим проектом», об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит ТАСС.

Таким образом она ответила на вопрос, какова вероятность введения санкций против проекта в качестве ответа на кибератаку оператора трубопроводов Colonial Pipeline. По словам официального представителя, расследование этой ситуации по-прежнему продолжается.

«В плане того, какие шаги будут предприняты, то их, вероятно, будет рекомендовать Киберкомандование. Мы просто еще не дошли до этого этапа», — добавила Псаки. По ее оценкам, американская администрация может принять ответные меры негласно.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN утверждали, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. 13 мая работа компании возобновилась.