В Великобритании назвали Россию угрозой номер один

Правительство Великобритании считает, что Россия остается главной угрозой европейской безопасности. Об этом говорится в плане масштабной модернизации британских вооруженных сил, передает ТАСС.

В документе говорится, что Россия продолжает быть главной ядерной, обычной военной и гибридной угрозой для Европы. При этом благодаря модернизации российских вооруженных сил, их способности интегрировать все направления деятельности государства и возросшей готовности рисковать Россия является умелым и непредсказуемым игроком, отмечается в тексте плана.

Также указывается способность российских войск наносить высокоточные удары с помощью интегрированных систем противовоздушной обороны, таким образом «лишая Великобританию и ее союзников свободы действий».

Ранее высокопоставленный представитель европейского политического объединения назвал цель Евросоюза в отношениях с Россией. По мнению дипломата, цель состоит в достижении стабильности. Дипломат отметил, что пути развития отношений с Москвой будут обсуждаться в рамках стратегической дискуссии на саммите ЕС в Брюсселе 24 мая.