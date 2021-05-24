Лавров рассказал об усилении курса Евросоюза на сдерживание России

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз усиливает курс на сдерживание России. Такое мнение глава внешнеполитического ведомства высказал в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, государства Запада продолжают вмешиваться во внутренние дела страны и расширяют санкции против российских граждан и юрлиц. В качестве примера Лавров привел ситуацию с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Как отметил министр, сейчас на первом месте новой триады принципов отношений с Москвой у европейских властей стоит «отпор», на втором — «сдерживание», на третьем — «взаимодействие», при этом последний ограничен темами, которые интересны ЕС.

Лавров также заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Европейским союзом.

Отношения между Россией и странами-членами Евросоюза, в частности с Чехией, Болгарией и странами Балтии, ухудшились на фоне обвинений российских спецслужб в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. По первоначальной версии Праги, за день до подрыва на складе находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.