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Россия разочаровалась в Совете Европы

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Фото: Olivier Matthys / Reuters

Россия разочаровалась в Совете Европы, который постепенно превращается в арену конфронтации и отказывается от своих целей. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, его цитирует ТАСС.

«Мы видим, как дух компромисса и сотрудничества вытесняется блоковым мышлением, как потихонечку размывается культура консенсуса. Это, конечно, ослабляет организацию (...) и потихонечку превращает ее в арену конфронтации», — рассказал дипломат.

По его словам, главная уставная цель Совета Европы — укрепление единства государств континента и европейских народов. Грушко считает, что из-за конфронтации с Россией организация отдаляется от этой цели.

Россия неоднократно обвиняла организацию — в частности его консультативный орган, Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) — в предвзятости в отношении Москвы. Так, сенатор Алексей Пушков критиковал ПАСЕ из-за трагедии 2014 года в Одессе: тогда в центре города начались беспорядки и столкновения сторонников и противников Евромайдана, которые закончились массовым убийством. По словам Пушкова, ПАСЕ не призывает Украину к расследованию и не применяет санкций в ее отношении.

При этом Совет Европы также выдвигает претензии в отношении России и обвиняет ее в нарушении базовых принципов организации. Так, ПАСЕ неоднократно требовала вернуть Украине Крым и соблюдать Минские соглашения.

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