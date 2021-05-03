В Совфеде раскритиковал ПАСЕ из-за трагедии в Одессе

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за трагедии в Одессе, которая произошла в 2014 году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, всего через несколько дней после данных событий он, будучи главой российской делегации в организации, направил в ПАСЕ фотографии жертв украинских радикалов и потребовал жесткой реакции со стороны ассамблеи на «акт массового убийства».

Парламентарий отметил, что после долгого молчания ПАСЕ все же вяло призвала к расследованию. Тем не менее Киев так и не провел его, но к украинской делегации санкции применены не были. «Это все, что нужно знать о ПАСЕ и ее псевдо-приверженности правам человека, демократии и верховенству закона», — резюмировал он.

Ранее вице-спикер Госдумы, нынешний глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой обвинил Европу в игнорировании трагедии в Одессе. Толстой напомнил, что виновные в трагедии до сих пор не найдены и не привлечены к ответственности. По его мнению, европейские структуры закрывают на эту ситуацию глаза, а те, кто может быть причастен к произошедшему, «легально приезжают в Страсбург в составе официальной делегации и устраивают возмутительные провокации».

2 мая 2014 года произошло массовое убийство местных жителей в Одессе. В центре города начались беспорядки и столкновения сторонников и противников Евромайдана. Часть антимайдановцев скрылась от противников в Доме профсоюзов, который был обстрелян и подожжен. По данным МВД Украины, погибли около 50 человек, большинство из них — при пожаре. Пострадало более 240 человек.