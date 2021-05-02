В Госдуме Европу обвинили в игнорировании трагедии в Одессе

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой обвинил Европу в игнорировании трагедии в Одессе, которая произошла в 2014 году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Толстой напомнил, что виновные в трагедии до сих пор не найдены и не привлечены к ответственности. По его мнению, европейские структуры закрывают на эту ситуацию глаза, а те, кто может быть причастен к произошедшему, «легально приезжают в Страсбург в составе официальной делегации и устраивают возмутительные провокации». «Их там внимательно слушают и кивают. И дальше ничего не происходит», — отметил он.

По его мнению, сложившаяся ситуация является очередным примером «лицемерия и двойных стандартов» со стороны европейских структур. «Люди были жестоко убиты за свои политические убеждения, и это вам не мифический "новичок" и псевдобольной блогер. Но никаких резолюций, докладов и санкций мы до сих пор не видим», — возмутился Толстой, понадеявшись на то, что виновные будут привлечены к ответственности и понесут наказание.

2 мая 2014 года произошло массовое убийство местных жителей в Одессе. В центре города начались беспорядки и столкновения сторонников и противников Евромайдана. Часть антимайдановцев скрылась от противников в Доме профсоюзов, который был обстрелян и подожжен. По данным МВД Украины, погибли около 50 человек, большинство из них — при пожаре. Пострадало более 240 человек.