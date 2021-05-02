В Госдуме назвали позором марш украинских националистов в Одессе

Марш националистов в Одессе, посвященный годовщине трагедии в Одессе, стал позором не только для Украины, но и для всех стран западного лагеря, поддерживающего киевский режим. Так назвала шествие радикалов член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Ее слова передает РИА Новости.

Политик отметила, что Киев поддерживает националистических боевиков, которые до сих пор страшат жителей Одессы. Шествие прошло под охраной подразделениями МВД Украины, что показывает официальность события.

Панина заявила, что западные страны признают Украину «демократической и правовой» страной, и этот цинизм «продолжает шокировать». Кроме того, она добавила, что «шабаш» происходил в Светлую Пасху «"в одном пакете" с людоедскими законопроектами», касающихся России.

В заключение Панина заявила, что события семилетней давности выдаются за героизм, однако на самом деле «это позор». «И нет никаких оснований сомневаться в том, что повторение одесской трагедии ждало бы и жителей Крыма, если бы полуостров остался в составе Украины», — подытожила она.

Ранее националистическая партия «Национальный корпус» (организация, запрещенная в России) устроила в Одессе «Марш защитников» в день годовщины трагических событий. Участие в акции приняли более 400 человек. Шествие было согласовано с властями.

2 мая 2014 года произошло массовое убийство местных жителей в Одессе. В центре города начались беспорядки и столкновения сторонников и противников Евромайдана. Часть антимайдановцев была скрылась от противников в Доме профсоюзов, который был обстрелян и подожжен. По данным МВД Украины, погибли около 50 человек, большинство из них — при пожаре. Пострадало более 240 человек.