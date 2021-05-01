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Большинством получивших паспорта России оказались украинцы

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Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Почти 100 процентов получивших российское гражданство в 2020 году — выходцы из бывших союзных республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Речь идет о 98 процентах всех получивших паспорта России (640 тысяч человек). «Такое стремление обусловлено близостью территорий, общим историческим прошлым, отсутствием языкового барьера и понятным менталитетом», — пояснили в ведомстве.

При этом большинством из них оказались граждане Украины (62 процента). Также документ чаще всего получали приезжие из Таджикистана (10 процентов), Казахстана (7) и Армении (5).

В МВД добавили, что в последние годы число иностранцев, получающих российское гражданство, растет. В 2020 году его оформили 656 тысяч человек, что на треть больше, чем в 2019 году (497 тысяч).

28 апреля депутат Львовского областного совета от партии «Самопомич» Роман Кизима предложил лишать гражданства жителей Украины, владеющих российскими паспортами. Парламентарии потребовали от правительства и Службы безопасности Украины разработать соответствующий законопроект.

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