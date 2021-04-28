На Украине предложили лишать гражданства владельцев российских паспортов

Депутат Львовского областного совета от партии «Самопомич» Роман Кизима предложил лишать гражданства жителей Украины, владеющих российскими паспортами. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил телеканал «Первый независимый», парламентарии потребовали от правительства Украины и СБУ разработать соответствующий законопроект. Инициативу поддержали 70 из 75 присутствовавших на заседании областного совета депутатов.

Ранее депутаты Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» предложили сажать за сокрытие человеком информации о наличии у него российского гражданства. В парламент внесли сразу три законопроекта. Депутаты предлагают, в частности, дополнить уголовный кодекс статьей, согласно которой несообщение гражданином Украины о наличии либо приобретении гражданства страны-агрессора наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

24 апреля 2019 президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов. Он подчеркнул, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.