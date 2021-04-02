Названы чаще других получающие российское гражданство иностранцы

Граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении чаще других получали российское гражданство в 2020 году. Об этом сообщили в МВД России, передает RT.

По словам заведующей лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольги Чудиновских, Таджикистан, Казахстан и Армения и ранее лидировали в списке «поставщиков новых граждан». Жители этих государств чаще всего получают гражданство на основе переезда в Россию на временное проживание, работы в стране и уплаты налогов.

«Что касается Украины, тут есть большая специфика: начиная с 2019 года были приняты поправки к закону о гражданстве в соответствии с указами президента о предоставлении гражданства в гуманитарных целях», — пояснила Чудиновских.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, глава Экспертно-консультативного совета фракции «Единой России» по совершенствованию законодательства в области культуры, межнациональных и межрелигиозных отношений Александр Шолохов рассказал, что один из самых действенных способов адаптации приезжих в России — совместное обучение в школе. Оно способно решить многие межнациональные проблемы.