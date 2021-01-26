Украинские депутаты предложили сажать за сокрытие российского гражданства

Депутаты Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» предложили сажать за сокрытие человеком информации о наличии у него российского гражданства. Об этом во вторник, 26 января, сообщает Vesti.ua.

В парламент внесли сразу три законопроекта. Авторами пакета выступают Олег Дунда, Александр Алексейчук и Дмитрий Микиша. Депутаты предлагают дополнить уголовный кодекс статьей, согласно которой несообщение гражданином Украины о наличии либо приобретении гражданства страны-агрессора наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Другой законопроект предполагает создание специального реестра граждан Украины с иностранными паспортами.

Кроме того, депутаты считают необходимым внести в избирательный кодекс изменения, которые лишат украинцев, имеющих российское гражданство, права голоса на выборах и права выдвижения в депутаты или главы органов самоуправления.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал число жителей Донбасса, имеющих российское гражданство.