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Путин запретил российским госслужащим иметь иностранное гражданство

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Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин запретил российским государственным и муниципальным служащим, а также военным иметь иностранное гражданство. Документ был подписан и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 30 апреля.

Закон вводит запрет на иностранное гражданство либо вид на жительство или иное право на постоянное проживание на территории иностранного государства для ряда государственных, муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы.

Такие лица обязаны уведомить в письменной форме свое руководство о прекращении российского гражданства или о приобретении иностранного гражданства.

Ранее россиян предупредили об изменениях в законах с 1 мая. В России с 1 мая вступит в силу ряд изменений, среди которых — запрет на высадку из общественного транспорта детей-безбилетников, изменение правил въезда в страну, льготы для детей сотрудников МВД и Росгвардии при поступлении в вузы и другие.

Госдума 20 апреля приняла в третьем чтении пакет законопроектов о введении запрета на двойное гражданство для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и ряда других категорий лиц.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин запретил членам Совета безопасности иметь двойное гражданство и зарубежные счета.

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