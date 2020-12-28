Путин запретил членам Совбеза иметь двойное гражданство и зарубежные счета

Президент России Владимир Путин запретил членам Совета безопасности иметь двойное гражданство и счета за рубежом. Соответствующий указ президента был опубликован в понедельник, 28 декабря, на официальном портале правовой информации.

Документ вносит ряд изменений в положения о Совете безопасности России и его аппарате.

Согласно указу, заместителем председателя Совбеза, его секретарем и членами СБ (в том числе постоянными) могут быть россияне, «не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

Также зампреду, секретарю и членам Совбеза (в том числе постоянным) запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличность и ценности в «иностранных банках, расположенных за пределами России».

В документе отмечается, что Совбез будет предлагать президенту меры по поддержанию гражданского мира в стране, охране суверенитета России, ее независимости и государственной целостности.

Ранее в декабре зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что хронической бедой России является разнотык. В ходе заседания комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций он попросил Минздрав совместно с Министерством образования и науки разработать межведомственный план научных исследований, чтобы скоординировать повестки для разных ведомств.