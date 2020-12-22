Путин утвердил новое основание для лишения полномочий депутатов и сенаторов

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении полномочий депутатов и сенаторов из-за иностранного гражданства. Документ опубликован во вторник, 22 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы. Новым основанием станет факт выявления наличия у парламентария гражданства другого государства. Поводом для проведения проверки может быть информация из любого источника.

Также челнов верхней палаты теперь можно лишить полномочий за нарушения требования о необходимом сроке проживания на территории соответствующего субъекта РФ.