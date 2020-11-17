В Госдуму внесен законопроект о президентских сроках

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает действующему главе государства вновь баллотироваться на два президентских срока, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Его слова передает РИА Новости.

«Законопроектом устанавливается, что не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок», — сказал он.