Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Доктор Мясников оценил опасность мутировавшего коронавируса
Москву начали засыпать искусственным снегом 
Бывший чемпион UFC объяснил отказ считать Нурмагомедова величайшим бойцом
В Москве сделали послабление в борьбе с коронавирусом 
Автомобиль въехал в толпу на встрече россиян с чиновниками
США оказались под угрозой из-за «компаний-зомби»
Невеста захотела выделиться на свадьбе и заставила гостей перекрасить волосы
В России оспорили слова Обамы об утрате статуса сверхдержавы
На «Авито» выставили на продажу Boeing 757
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуму внесен законопроект о президентских сроках

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает действующему главе государства вновь баллотироваться на два президентских срока, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Его слова передает РИА Новости.

«Законопроектом устанавливается, что не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок», — сказал он.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить