Путин наделил бывших президентов России правом на пожизненное сенаторство

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве бывших президентов получить пожизненное кресло сенатора. Документ опубликован во вторник, 22 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Бывший руководитель государства приобретает статус сенатора с момента подачи в верхнюю палату парламента соответствующего заявления. Оно может быть подано однократно в любой момент. Данное право распространяется и на президента, полномочия которого были прекращены до принятия закона.

Совет Федерации одобрил соответствующий закон 16 декабря. Документ, среди прочего, позволяет бывшему главе государства назначить еще семь пожизненных сенаторов. Такую квоту могут получить россияне, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Всего президент может рекомендовать в члены Совфеда 30 человек.

До принятия закона глава государства могу вносить на рассмотрение верхней палаты не более 17 кандидатур.