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Совфед одобрил закон о гарантиях для бывших президентов России

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Совет Федерации одобрил закон о расширении гарантий неприкосновенности для бывших президентов России. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 16 декабря.

Согласно документу, экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные в период президентского срока, но и в любое другое время. Также бывший глава государства не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Статус неприкосновенности также распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж.

Усложняется процедура лишения неприкосновенности бывших президентов

В частности, теперь для этого необходимо получить согласие
не только обеих палат парламента, но и верховного и конституционного судов. Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности должны быть приняты двумя третями голосов.

По действующему законодательству экс-президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период нахождения на посту. Процедуру инициирует председатель Следственного комитета России.

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