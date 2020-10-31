Путин внес в Госдуму законопроект о Совете Федерации с пожизненными сенаторами

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

РИА Новости уточняет, что бывший президент России, прекративший исполнение полномочий, получит пожизненную квоту в составе Совета Федерации. Для того, чтобы воспользоваться ею, экс-глава государства должен будет подать заявление. При этом у бывшего президентом до принятия данного закона Дмитрия Медведева также появится такое право в течение трех месяцев со дня вступления в силу нового закона.

Пожизненными сенаторами также смогут быть назначены граждане с выдающимися заслугами перед страной. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас также рассказал, что по новому законопроекту предлагается расширить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов. Кроме того, для федеральных госслужащих с чином советника 1 класса и сотрудников Росгвардии отменяется ценз оседлости (сейчас требуется постоянно проживать на территории соответствующего региона России в течение пяти лет, непосредственно предшествующих выдвижению, либо в совокупности 20 лет).

Законопроект реализует положения обновленной Конституции, общенародное голосование по изменению которой состоялось с 25 июня по 1 июля 2020 года, изменения поддержали 77,92 процента голосовавших.