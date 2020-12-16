Медведев обвинил разнотык в бедах России

Хронической бедой России является разнотык. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе заседания комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, передает РИА Новости.

По словам Медведева, главное, чтобы работа велась согласованно. Он попросил Минздрав совместно с Министерством образования и науки разработать межведомственный план научных исследований, чтобы скоординировать повестки для разных ведомств.

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», — обвинил Медведев.

Зампредседателя Совбеза также рассказал, что в этом году выполняются 30 тематик научных исследований в области противодействия антимикробной резистентности. Перечень в том числе включает две фундаментальные тематики, 23 прикладные и 5 приоритетных работ по экспериментальным разработкам.